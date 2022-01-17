В общежитии медуниверситета и психиатрической клинике Тюмени выявили очаги коронавируса

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится три очага коронавируса. К действующему очагу в реабилитационном центре для зависимых Натальи Устюжаниной "Поколение" добавились очаги в общежитии Тюменского медуниверситета и в Областной клинической психиатрической больнице.

В общежитии медуниверситета заболело 12 студентов, контактных 19 человек. В психиатрической больнице у 24 человек (21 пациент и 3 сотрудника) подтвержден COVID-19, контактных 55 человек. 11 января сообщалось, что в реабилитационном центре заболело 8 постояльцев и 2 сотрудника, контактных 4 человека.