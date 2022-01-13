Андрей Миллер назначен начальником УГИБДД по Тюменской области

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

Новым начальником Управления ГИБДД Тюменской области стал Андрей Миллер, приказ о его назначении подписал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

С июня 2020 года Андрей Миллер занимал должность заместителя начальника-начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства региональной Госавтоинспекции. С апреля 2021 года исполнял обязанности руководителя Госавтоинспекции Тюменской области.

Андрей Миллер родился 15 сентября 1980 года в Омской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году курсантом Омской академии МВД РФ, которую окончил в 2001 году. С 2001 года служил на различных должностях в подразделениях ГИБДД Омской области, где прошел путь от инспектора службы специализированного полка ДПС ГИБДД при УВД Омской области до руководителя отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Омску. Женат, воспитывает двух дочерей, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.