Евгений Заболотный поздравил журналистов с Днем печати

Накануне Дня печати председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный поблагодарил журналистов за профессионализм, а также злободневные публикации в СМИ и объективное освещение городских событий. Обращение к прессе опубликовано на странице гордумы в соцсети "ВКонтакте".

Евгений Заболотный отметил, что профессиональный праздник - это не только повод для добрых пожеланий, но и время для серьезных размышлений о том, как работают СМИ, какое значение имеют для людей, органов власти, общества в целом.

"Радует, когда ваши материалы злободневны и профессиональны, когда они объективно рассказывают о различных сферах развития нашего города, борьбе политических партий во время выборов, ежедневной кропотливой работе депутатов. Хорошо, что ваши публикации не позволяют "заглохнуть" темам, неудобным для некоторых персоналий или целых структур", - подчеркнул председатель городской думы.

Евгений Заболотный пожелал журналистам добротных аналитических материалов без "навязывания точки зрения автора с оценками сомнительных экспертов, расплодившихся блогеров и непрофессиональных "урбанистов", поверхностных "экологов" или малограмотных "вирусологов", здоровья, благополучия, успехов, творческого развития и не только интереса, и главное - доверия читателей и зрителей.