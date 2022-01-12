Как распознать омикрон?

Роспотребнадзор подготовил ответы на самые распространенные вопросы об омикроне, в частности о о том, как отличить омикрон от других штаммов коронаирвуса, и как снизить риск заражения.

Чем симптомы "омикрона" отличаются от симптомов "дельты"?

При заражении омикроном сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые бывают при давно известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания.

Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам.

Следует продолжать соблюдение всех ранее известных профилактических мер. При развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике – носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

Говорят, штамм "омикрон" очень заразный. Где риски заразиться более высоки?

В связи с более высокой контагиозностью (заразностью) штамма омикрон вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей, возрастает. По данным японских учёных, омикрон передаётся в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Наиболее высокий риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно, при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

Какой инкубационный период у "омикрона"? Через какое время после заражения "омикроном" у человека появляются симптомы болезни?

Инкубационный период при заражении вариантом омикрон чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

Чем "омикрон" отличается от штамма "дельта"?

Для дельта-штамма рассчитанная китайскими учёными средняя продолжительность инкубационного периода составила 4,4 дня. Для омикрона пока такой точной цифры нет. По предварительным расчётам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он может несколько отличаться. Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с дельта-вариантом.

Через какое время после заражения этим вариантом тест на COVID-19 может оказаться положительным?

Тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.