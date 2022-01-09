Каждый пятый участник опроса SuperJob недоволен новогодним подарком

19% россиян разочарованы в новогодних подарках и каждый третий из них хотел бы вернуть презент в магазин. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

82% россиян довольны своим новогодним подаркам: 48% однозначно рады, еще 33% скорее довольны.

Больше всего радуются подаренным смартфонам и деньгам в конверте. Среди довольных подарками 86% женщины и 78% мужчины. Женщины радовались украшениям, мужчины — технике и электронике, а также "улыбкам своих детей", окружению "людей, кому ты небезразличен".

Практически каждый пятый не рад полученным презентам: 11% скорее недовольны ими, 8% категорично недовольны. Чаще всего критиковали сладости, чайные наборы и свитера, пижамы и другую одежду с новогодней символикой.

Рассказывая о судьбе ненужных подарков, 37% опрошенных надеются, что они когда-нибудь пригодятся. Каждый пятый (22%) передарит непонравившуюся вещь, таковых в этом году в два раза больше, чем в прошлом. 35% россиян предпочли бы вернуть в магазин ненужные вещи, полученные в качестве новогодних презентов.