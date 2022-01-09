Как правильно давать лекарство кошке: советы тюменцам

Ветеринары говорят, что животные не любят пить таблетки, как дети. А некоторые препараты нужно давать обязательно, например, для профилактики глистных инвазий.

- Не всякую таблетку можно смешивать с пищей, что пытаются делать большинство хозяев, - подчеркнула эксперт Мария Нефёдова. - Но если таких ограничений нет, то стоит выбрать самое любимое кошачье лакомство, чуть-чуть сырого фарша из филе телятины, куда и нужно добавить измельченную в порошок таблетку. Также можно истолочь лекарство, смешать его со сметаной, а потом намазать ею носик малыша. Питомец будет слизывать ее вместе с измельченной таблеткой. Лекарство в пасть кошки можно влить шприцом, сообщает Мегатюмень.

Есть способ проще. Возьмите кошку за шиворот навесу, в приоткрывшийся рот питомца кладите таблетку и легонько погладьте под нижней челюстью. Ваш даже самый капризный котик буквально за секунду проглотит таблетку. Процедуру выполнять лучше утром – ещё до первого кормления. Если в инструкции по применению не сказано, что препарат нужно вводить только после приема пищи. Сытую животину может стошнить и придётся всё повторять заново.

После приёма лекарства желательно понаблюдать за животным хотя бы несколько минут, так как некоторые особенно хитрые питомцы могут выплевывать таблетки. Часто в том, что кошки боятся пить таблетки, виноваты сами владельцы, которые излишне нервничают и шумят. Нет никакой нужды на повышенных тонах объяснять кошке, что выпить таблетку нужно срочно, ведь питомец все равно не поймет, для чего нужна эта процедура. Ни в коем случае не следует бить кошку, если она пытается вырваться. Напротив, следует действовать максимально спокойно, тихим голосом разговаривая с животным. Кошка, выпившая таблетку, заслуживает похвалы и даже угощения. Только не стоит ее сразу после проглатывания лекарства обильно кормить, лучше выждать хотя бы полчаса.

Если вам ничего не помогает, возможно, стоит смириться с тем, что кошка просто не переносит такой формы лечения. В некоторых случаях это доходит до того, что животные прячутся под кровать, в шкафы и даже выпрыгивают из окон. Поговорите с врачом, возможно, у нужного вам препарата есть другие формы, например, инъекции или порошки.