Сложную операцию на сердце провели врачи тюменской больницы

На фото пресс-службы депздрава ТО Никита Стогний

В тюменской ОКБ №1 успешно провели сложную операцию на сердце 46-летнему мужчине. Александра доставили в стационар с резкой болью в груди. Диагностика показала расслоение аорты.

"В подобной ситуации крайне важно быстро оказать помощь. Каждый час промедления увеличивает риск неблагоприятного исхода на 10%. Пациенту заменили всю грудную аорту - начиная от аортального клапана, заканчивая нисходящей грудной аортой", - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением №1 Никита Стогний.

Тотальное протезирование главного сосуда длилось 13 часов. Все это время в операционной работали 12 медиков: хирурги, медсестры, анестезиологи, санитарки, перфузиолог.

"Такие сложные операции часто выполняют в условиях гипотермии, когда кровь нужно охладить до 18 градусов. Это снижает потребность в кислороде, метаболитах. Затем необходимо вовремя начать согревать организм", - рассказал об особенности операции перфузиолог отделения анестезиологии и реанимации №1 Артем Дарсигов.

По окончании основного этапа операции подключается искусственная вентиляция легких. Объем крови из аппарата перемещается в организм, и сердце начинает биться вновь.

Пациент отметил, что качество медпомощи в ОКБ-1 на высоте и поблагодарил операционную бригаду, весь персонал отделения и больницы за профессионализм и проделанную работу.

За 2021 год в специалисты ОКБ №1 выполнили более 360 операций на сердце в условиях искусственного кровообращения, в том числе - 61 вмешательство у детей, сообщает пресс-служба ОКБ.