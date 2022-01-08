Тюменские мамы в декрете могут получить новую профессию

В 2022 году в Тюменской области продолжится пилотная апробация механизмов государственного социального заказа. С 2021 года реализуется услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

В 2021 году первые участницы, обратившиеся в центры занятости, получили социальные сертификаты и прошли обучение по выбранным образовательным программам. Женщины положительно оценили главную особенность социального заказа — возможность самостоятельного выбора образовательных организаций и направлений обучения. Также мамы, находящиеся в декретном отпуске, отмечают удобство дистанционного формата обучения.

Часть женщин выбрала направления обучения, которые напрямую связаны с их профессией.

Жительница Тюмени Ольга прошла обучение по программе "Специалист в сфере закупок" и полученные знания будет применять в дальнейшей работе.

Воспитатель Анастасия во время декрета прошла курс по программе "Педагог-психолог". Менять профессию она не собирается, новые навыки будет использовать в работе с детьми.

Ольга прошла обучение по направлению "Портной". Эта профессия не связана с ее основной трудовой деятельностью женщины, приобретенные навыки женщина планирует использовать для дополнительного заработка или организации собственного дела.

Подробнее о проекте можно узнать на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.