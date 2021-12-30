Девять тюменцев из Египта вернулись с коронавирусом

Девять человек с COVID-19 прибыли в Тюмень авиарейсами из Египта, сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Юлия Распопова на заседании областного оперативного штаба.

С 6 по 27 декабря в аэропорт Рощино прибыло семь рейсов из Египта. Сотрудники управления Роспотребнадзора проконтролировали состояние здоровья 1 233 пассажиров и 51 члена экипажа. На пяти рейсах выявлено 9 человек с положительными результатами тестов на COVID-19. Установлены 1 224 контактных лица, 754 из них - жители Тюменской области.

Информация о них направлена в поликлиники по месту жительства для организации медицинского наблюдения.