Девять тюменцев из Египта вернулись с коронавирусом

Девять человек с COVID-19 прибыли в Тюмень авиарейсами из Египта, сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Юлия Распопова на заседании областного оперативного штаба.
С 6 по 27 декабря в аэропорт Рощино прибыло семь рейсов из Египта. Сотрудники управления Роспотребнадзора проконтролировали состояние здоровья 1 233 пассажиров и 51 члена экипажа. На пяти рейсах выявлено 9 человек с положительными результатами тестов на COVID-19. Установлены 1 224 контактных лица, 754 из них - жители Тюменской области.
Информация о них направлена в поликлиники по месту жительства для организации медицинского наблюдения.
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