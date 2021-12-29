Интервью с директором УФПС Тюменской области Сергеем Симайченковым

Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

Интервью с директором УФПС Тюменской области Сергеем Симайченковым.

- Сергей Александрович, традиционно принято в конце года подводить итоги. Расскажите, чем Вам запомнился уходящий 2021 год?

- Уходящий год был богат на события. В прошедшем году Почта России продолжила внедрение онлайн-сервисов. Например, в марте появился сервис по отправке посылок за счет получателя, а с августа за отправку посылок в онлайн Почта России начисляет бонусы, которые можно накапливать и оплачивать ими следующие отправления.

Кроме этого, в нашем регионе активно развивается услуга электронных заказных писем. Это такой же официальный документ, как и его бумажная версия. Такое письмо принимается всеми официальными инстанциями. Заказные письма загружаются в электронном виде в специальную почтовую систему. Если у получателя включена электронная доставка, то он получит письмо онлайн. Если нет, то мы его распечатываем, оформляем и отправляем в бумажном виде.

Постепенно мы обновляем почтовый автопарк. Жители нашего региона отмечают, что на дорогах они часто замечают новые почтовые автомобили. А у курьерской службы Почты России помимо новых автомобилей еще и появилась симпатичная форменная одежда. Более того в начале 2021 года в Тюмень поступило 6 новых КамАЗов, работающих на компримированном природном газе. Грузоподъемность каждой машины 20 тонн. Теперь по восточному направлению почта идет еще быстрее и комфортнее.

В уходящем году мы открыли новое почтовое отделение (ул.Вьюжная, 8) для жителей новостроек в Тюменской Слободе и Комарово.

Год был богат на благотворительные проекты. Например, осенью активисты из числа почтовой молодежи провели различные акции. Например, акция "Портфель добра" благодаря клиентам Почты России собрала порядка 200 кг игрушек и товаров к школе для ребятишек из многодетных семей и воспитанников социальных центров Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. (фото 2)

Особенно приятно, что удача сопутствовала и нашим клиентам. В первый день года разу два жителя Тюменской области победили в новогодней лотерее и выиграли один миллион рублей. Еще двое выиграли по 700 тыс. рублей. Лотерейные билеты были приобретены в почтовых отделениях. Выигрыши – это всегда здорово, особенно в Новый год!

- Давайте вернемся к теме Нового года? Есть ли в Тюменской области почтовые новогодние маршруты?

- В зимний период в нашем регионе – все маршруты новогодние! Если у Деда Мороза праздничная миссия по доставке подарков длится одну новогоднюю ночь, то почтовики занимаются этим круглый год. Почтовая связь – одна из тех жизненно важных отраслей, деятельность которой должна функционировать безостановочно.

К примеру, самый протяженный маршрут из Тюмени до Казани длятся 5 суток в обе стороны. Почту по этому направлению доставляют на крупнотоннажных Камазах. (фото 3)

Есть межрегиональные маршруты, когда почтовые автомобили доставляют почту в Сургут и Курган. Больше всего, конечно, почтовые машины курсируют по районам нашей области. И в этих направлениях почтовая логистика очень сильно зависит от сезонности. К примеру, зимой почту на левый берег Иртыша для жителей левобережной стороны города Тобольска доставляют автомобилями по переправе, а летом – на пароме. В труднодоступном Заболотье зимой используют снегоходы. Более того, есть населенные пункты, где в населенных пунктах нет стационарного почтового отделения. Такие территории обслуживают передвижные отделения связи. "Почта на колесах" в Тюменской области обслуживает более двух десятков деревень в Голышмановском, Ялуторовском и Нижнетавдинском районах.

- Сейчас для всех актуальна тема новогодних подарков: что бы такое подарить? Что посоветуют почтовики?

- Несмотря на цифровую эпоху традиционная почтовая открытка остается неизменным способом передать свои чувства и пожелания близким людям. И нам приятно, что ассортимент новогодних открыток востребован как молодым поколением, так и посетителями более зрелого возраста. До 7 января в центральном отделении связи г.Тюмени доступен художественный штемпель "С Новым годом и Рождеством" - успевайте украсить свои послания!

Всегда под новый год особым спросом пользуются лотерейные билеты и подписка на печатные издания. Думаю, у многих взрослых до сих пор на слуху "Литературная газета", журналы "Сельская жизнь", "За рулем", "Мурзилка" и другие не менее известные и познавательные издания. Поэтому любимое красочное издание в почтовом ящике станет прекрасным сюрпризом для любого. Подписку в наше время также можно оформить онлайн.

Детям всегда интересны игрушки, а их на почте столько, что хватит на коллекцию ребенку любого пола. Традиционный сладкий новогодний подарок в красивой упаковке точно никого не оставит равнодушным. (фото 4)

В общем, в почтовых отделениях можно приобрести нужный и полезный подарок на любой цвет и вкус. А красивая упаковка только добавит особого настроения! Кстати, в этих целях многие клиенты приобретают в почтовых отделениях почтовые коробки, чтобы под елочкой стоял настоящий подарок от Почтальона Печкина!

- Что пожелаете сотрудникам и клиентам?

В канун Нового года хочу поблагодарить всех сотрудников Почты России за преданность профессии, за каждодневный труд, за то, что с вашей помощью в каждый дом вновь постучится новогоднее чудо: открытка, бандероль, посылка с теплыми и искренними пожеланиями от родных и близких. В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир обязательно станет лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом. Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое: тепло, понимание и любовь! Пусть следующий год для всех будет удачным, изобильным, благополучным во всех сферах жизни! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям! Будем рады видеть вас в наших отделения в наступающем году!

О работе тюменской почты

Управляющий Отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова:

Почта России идет в ногу со временем, стала более клиентоориентированной. Особенно удобно пользоваться мобильным приложением, в котором можно оплатить доставку онлайн, оперативно отслеживать посылки в онлайн-формате по трек-номеру. При личном посещении офиса работает электронная очередь – это, безусловно, позволяет оперативно распределить потоки посетителей, выбрав нужную услугу, при этом не создавая очередей. Остается только пожелать почтовикам удачи и успехов в дальнейшем развитии.

Секретарь первичного отделения Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" N 56 города Тюмени Тюменской области Игорь Исаков:

Несмотря на развитие современных цифровых сервисов, служб доставки и онлайн-магазинов, каждый день сотни тюменцев пользуются услугами почты. Почта в наши дни – это не только доставка писем и посылок, как многие привыкли думать. Здесь можно получить пенсии и пособия, оплатить коммунальные услуги, приобрести свежую прессу, книги, товары первой необходимости. Радует появление почтовых электронных сервисов. Однако мало кто задумывается, какой огромный труд стоит за всем этим. Спасибо за вашу работу! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, мира и благополучия!

Менеджер ОСП "Водник" Инесса Бартоль:

Я благодарна почте за мое новое хобби - посткроссинг, который значительно расширил мой круг общения с такими же увлеченными людьми по всему миру. Кроме знакомств у меня за три года накопилась внушительная коллекция открыток, выставки которых делают любое наше мероприятие ярким, душевным и запоминающимся. Обидно, конечно, когда что-то теряется или что растут почтовые тарифы. Но теперь, когда почти каждый день я получаю охапку чудесных посланий, это украшает каждый прожитый день моей жизни.