Тюменская область выполнила план по вакцинации от COVID-19

80% жителей Тюменской области поставили прививки от коронавируса. Это один из лучших показателей в стране. Об этом написал губернатор региона Александр Моор в Instagram.
Достижение планового показателя по вакцинации позволило смягчить ограничительные меры, которые являются одними из самых строгих в стране, отметил глава региона и поблагодарил земляков за понимание:
Я хочу выразить вам огромную признательность за серьезное отношение к делу борьбы с пандемией, за вашу ответственность! Дорогие земляки, я горжусь тем большим делом, которое мы с вами сделали вместе.
Моор сообщил, что в дальнейшем в зависимости от ситуации возможно как смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение.
"Но все-таки я надеюсь, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других защитных мер позволят нам и дальше снижать количество заболевших", - подчеркнул губернатор.
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