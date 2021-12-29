Тюменская область выполнила план по вакцинации от COVID-19

80% жителей Тюменской области поставили прививки от коронавируса. Это один из лучших показателей в стране. Об этом написал губернатор региона Александр Моор в Instagram.

Достижение планового показателя по вакцинации позволило смягчить ограничительные меры, которые являются одними из самых строгих в стране, отметил глава региона и поблагодарил земляков за понимание:

Я хочу выразить вам огромную признательность за серьезное отношение к делу борьбы с пандемией, за вашу ответственность! Дорогие земляки, я горжусь тем большим делом, которое мы с вами сделали вместе.

Моор сообщил, что в дальнейшем в зависимости от ситуации возможно как смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение.

"Но все-таки я надеюсь, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других защитных мер позволят нам и дальше снижать количество заболевших", - подчеркнул губернатор.