Ёлка желаний появилась на железнодорожном вокзале Тюмени

СвЖД присоединилась к благотворительной акции у установила на тюменском вокзале Елку желаний с открытками-письмами Деду Морозу от воспитанников областного центра детей-инвалидов и сирот "Творчество", сообщили в пресс-службе компании.

Всего на главной елке 170 самодельных открыток от детей из Тюмени, Ишима, Сургута и других населенных пунктов с их маленькими мечтами. В роли Деда Морозаможет выступить любой пассажир или посетитель вокзала. Для этого нужно снять с елки открытку и приобрести указанный в ней подарок (в пожеланиях нет ничего дороже 3 тыс. рублей). Подробная инструкция находится внутри каждой открытки и на стендах проекта.

Купленные презенты можно передать сотрудникам бизнес-зала на первом этаже вокзала либо непосредственно в центр "Творчество" по адресу: Тюмень, ул. Боровская, 2Б.

Акция продлится до 31 декабря 2021 года. В канун праздника Дед Мороз и Снегурочка вручат собранные подарки детям.