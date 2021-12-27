В Тюмени работает "детсад" для бабушек и дедушек с деменцией

Фото - Инвестиционное агентство Тюменской области

Выпускница Школы социального предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области Татьяна Чернышова открыла в Тюмени досуговый центр "Посиделки" - своеобразный детсад для людей с деменцией.

В бизнесе Татьяна с 1993 года, успела поработать и автобизнесе, и в общепите. Личная история привела ее в социальное предпринимательство. Проблема деменции пожилого человека стала для Татьяны краеугольным камнем дальнейшей деятельности. Для решения этой проблемы Татьяна предложила тюменцам дневной досуговый центр.

Центр находится на первом этаже многоэтажки на Депутатской, в нем есть тихая комната для тех, кто любит дневной сон. В течение дня в "детсаду" с пожилыми работает психолог-реабилитолог. На ночь престарелых родителей забирают домой. Организовано трехразовое питание, контроль гигиенических процедур (купание, стрижка ногтей). По желанию можно пойти под присмотром на прогулку. С 4 по 8 января для бабушек и дедушек пройдут бесплатные утренники.

Для клиентов центра работает доставка до места и обратно. В планах у Татьяны открытие трех подобных центров, выход на другие регионы и запуск жилого комплекса с сопровождаемым проживанием.

Школа социального предпринимательства, которую прошла Татьяна Чернышова, работает в регионе с 2017 года и помогает людям запускать бизнес в социальной сфере. Обучение проходит в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", открываются новые проекты, направленные на решение социальных проблем общества.