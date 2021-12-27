Тюменцев оштрафовали на 2,5 млн рублей за отсутствие тестов на covid по прибытии из-за рубежа

По приезду в Россию все граждане РФ должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда. Большинство прибывающих жителей региона разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от covid-19. На тех, кто этого не сделал, составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодня суд рассмотрел 220, наложено штрафов на сумму 2 573 800 рублей, отмечают в РПН.

Жителям региона напоминают, что требование о прохождении тестирования на COVID-19 и внесение результатов исследования на сайт госуслуг относится не только к взрослым, но и к детям вне зависимости от возраста. Данные о тестировании ребенка подгружает один из родителей.

Также часто вакцинированные или переболевшие жители нашего региона забывают передавать сведения о вакцинации и перенесенном заболевании на госуслуги, что является нарушением. Все прибывающие в РФ должны заполнить форму на портале госуслуг в течение четырех дней.