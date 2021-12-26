Школьная столовая из Тюменского района стала одной из лучших в России

Столовая Богандинской школы № 2 Тюменского района вошла в топ-10 по России в рамках конкурса Минпросвещения. Мероприятие проходило под лозунгом "Правильное здоровое питание в школе".

Конкурс "Лучшая школьная столовая" проходил в два этапа. В региональном приняли участие более 25 тысяч школ страны. На финал в Москву приехали 65 поваров из 61 региона.

Тюменский район на конкурсе представляла Богандинская школа № 2, где организатором питания является "Магия вкуса". Своё мастерство участники демонстрировали на базе первого Московского образовательного комплекса, их оценивала профессиональная комиссия из экспертов научных учреждений и индустрии питания.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, для основного этапа конкурса "Тематический стол" повара приготовили курицу с овощами, брусничный пирог и десерт "Трайфл" с малиной, в качестве напитка представили вишнёвый шербет. А в кулинарном поединке "Магия вкуса" готовила куриное филе с картофелем черри и двухслойную творожную запеканку.