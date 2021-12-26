Тюменцам напоминают о необходимости пить не менее двух литров воды в день

Эксперты напомнили тюменцам о том, как правильно и в каком количестве нужно пить воду, чтобы обеспечить себе хорошее самочувствие и настроение.

Воду надо пить сидя и лучше всего комнатной температуры, тогда она приносит максимальную пользу организму человека. В день надо выпивать 2,5–3,7 л мужчинам, 2–2,7 — женщинам. Полезной привычкой может стать стакан воды за 30 минут до завтрака. Да и в целом основной объём нужно употреблять за полчаса до или же через час после еды. Вода активирует пищеварительные соки и ферменты, ускоряя метаболические процессы и усвоение пищи.

Благодаря употреблению обычной воды кровь становится менее густой, каждая клетка организма получает заряд энергии и питательных веществ вовремя, а нагрузка на сердце сокращается. Перед сном много пить не стоит, потому что это может привести к отекам: циркуляция лимфатической системы замедляется и жидкость застаивается.

В новогодние каникулы во время традиционного застолья употребление воды поможет улучшить самочувствие, пишет "АиФ- Западная Сибирь".