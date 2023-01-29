О причинах грязной воды из-под крана рассказали тюменцам

Чаще всего вода загрязняется во внутридомовых сетях, сообщает "Росводоканал".

"Иногда происходит временное изменение качества воды после отключений, связанных с ремонтными работами на магистральных сетях или в редких случаях при отключениях, связанных с ремонтными работами, предполагающими изменение гидравлического режима на магистральных сетях. После отключений и ремонтов мы проводим плановые промывки магистральных водоводов", – рассказали в пресс-службе организации.

С 2021 года при приемке новых водопроводных сетей от застройщиков проводится телеинспекция, если выявляются отклонения, то трубы не принимаются в эксплуатацию и вода по ним не подается до тех пор, пока сети не приведут в нормативное состояние, сообщает Мегатюмень.

"Ежегодно мы производим замену не менее 5 % изношенных коммуникаций. Трубы из стали чугуна меняются на сети из полиэтилена. Срок службы таких коммуникаций, гарантированный производителем, 50 лет. Они не подвержены коррозии, сведена к минимуму вероятность вторичного загрязнения воды", – добавили в водоканале.