Более 3 тысяч кубометров воды откачано с тюменских улиц после ливней

За прошедшие сутки, согласно данным центра Гисметео, в Тюмени выпало 25 мм осадков - более трети месячной нормы. С автомобильных дорог и тротуаров откачано более 3 000 кубических метров дождевой воды. Откачка воды в местах подтоплений проводилась в круглосуточном режиме, сообщили в администрации города.

Неблагоприятная дорожная ситуация в связи с обильно выпавшими осадками сложилась на улицах Газовиков, Щербакова, Военной, Воровского, Калинина, Ветеранов труда, 70 лет Октября, Заречном и Юганском проездах и других. На борьбу с последствиями непогоды вышло 29 единиц водооткачивающей техники.

Председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимир Поминов:

Мы знали, что на город в выходные надвигаются ливни, поэтому подрядные организации провели ревизию ливневок и очистку там, где была необходимость. У дождеприемников и труб есть пропускная способность. Поскольку дождь был очень сильным, ливневка справлялась, но вода уходила не сразу. Всегда требуется какое-то время, чтобы она ушла.

С утра в понедельник дорожная бригада выехала на тюменские улицы, чтобы проверить, где еще требуется провести работы по откачке воды. Сообщить о подтоплении тротуаров и улиц города вы можете в Единую диспетчерскую службу города Тюмени по телефону 510-126, а также в диспетчерскую АО "ТОДЭП" по телефону 68-32-34.