В Тюмени устраняют последствия дождя

Синоптики обещают Тюмени затяжные дожди. Начавшиеся ночью осадки уже привели к подтоплению некоторых городских территорий- последствия устраняют во всех районах Тюмени, сообщили в администрации города.

"Сегодня городские службы устраняют последствия неблагоприятных погодных условий во всех районах Тюмени. Например, с утра подрядными организациями развернута работа мотопомп и ассенизаторских машин в Центральном административном округе. Там работает 18 единиц специализированной техники. Дождевую воду откачивают в разных имущественных комплексах ЦАО, например, в ИК 15 на улице Мелиораторов рабочие освобождают от дождевой воды залитый проезд. Похожая работа продолжается у дома № 89 по улице Тарской, у дома № 10 по Заречному проезду. На этот момент в устранении последствий непогоды в ЦАО задействовано десять подрядных организаций", - указано в сообщении.