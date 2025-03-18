Протяженность ливневок в Тюмени превышает 500 км

Система водоотведения талых и дождевых вод, в том числе ливневой канализации открытого и закрытого типа, в Тюмени разрастается с каждым годом - за 2024 год ее общая протяженность увеличена на 18 километров и на 1 января 2025-го составляет 510,1 км. Об этом сообщил депутатам гордумы руководитель управы Восточного административного округа Евгений Триль.

В прошлом году тюменская ливневка прирастала при строительстве и капитальном ремонте дорог, при благоустройстве территорий, после выявления и принятия на баланс города бесхозяйных объектов. Как, например, это было у домов № 62 по улице Республики, №№ 34, 38 по улице Домостроителей.

В 2024-м учитывали перспективы. Специалисты разработали проектную документацию, технические планы на устройство ливневой канализации закрытого типа по улицам Котельщиков, Фабричной-Мельничной, а также открытого — по улице Дивной. В прошлом году были проведены геодезические обследования водоотводной канавы в районе улиц Тополиной, Сиреневой, Старого Тобольского тракта и Тимофея Чаркова, Матмасовской, Кубасова.

Ливневку разных типов проектировали при строительстве 26 и капитальном ремонте 14 объектов улично-дорожной сети. В 2024 году специалисты запланировали при проведении строительно-монтажных работ устройство системы водоотведения на 41 объекте.

При комплексном благоустройстве дворов водоотведение появилось на 47 объектах. Протяженность ливневой системы на придомовых территориях увеличилась на 2,90 км. Там, где по техническим причинам это сделать было невозможно, установили 88 дренажных и дождеприемных колодцев.

"Проанализировав показатели трех лет, необходимо отметить, что в указанные периоды наблюдается устойчивая положительная динамика в достижении эффекта от выполнения мероприятий, направленных на развитие системы водоотведения талых и дождевых вод. Количество объектов подтопления значительно уменьшается, снижается объем строящихся дренажных колодцев, а протяженность ливневой канализации увеличивается", — резюмировал Евгений Триль.