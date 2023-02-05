Причины слабого напора воды в Тюмени объяснили специалисты

Чаще причина недостаточного напора связана с повышенным гидравлическим сопротивлением системы, пояснили в пресс-службе кафедры ЖКХ Тюменского индустриального университета. Низкий напор может быть вызван засорением сетки аэратора, самого смесителя или гибкой подводки. Чтобы восстановить напор, достаточно прочистить устройства или заменить их.

"При недостаточном напоре у всех водоразборных устройств в квартире необходимо проверить устройства, установленные на вводе в квартиру от стояка до приборов: вентиль (шаровый кран), фильтр, регулятор давления, счетчик воды. Причина может быть в их засорении или настройке регулятора на слишком низкое давление", - пояснили в университете.

Падение напора может быть и из-за заниженного диаметра трубопровода. Из-за того, что жильцы самостоятельно устанавливают дополнительные водоразборные устройства, которые не были предусмотрены проектом системы водоснабжения здания, например, посудомоечную машину, сообщает АиФ-Тюмень.

"Если в квартирах соседей есть те же проблемы с напором воды, то причина общая для всего здания. При недостатке напора в городской сети система водоснабжения здания оборудуется повысительной насосной установкой. Если напор воды недостаточен только на верхних этажах здания, то такая установка либо не была предусмотрена, либо не работает или ее напор недостаточен", - отмечают специалисты.