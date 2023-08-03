Роспотребнадзор назвал три озера и три пруда Тюмени с грязной водой

Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в течение летя ведут о тбор проб воды, в том числе в водных объектах, где купание не разрешено и для отдыха населения используется только береговая зона.

По состоянию на 3 августа несоответствие воды гигиеническим нормативам выявлено на озерах Круглое, Цимлянское, Липовое 7 км Велижанского тракта, прудах Утиный Плехановский, Войновский. При этом в Войновском пруду обнаружены кишечная палочка обобщенные колиформные бактерии.