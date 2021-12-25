Тюменцы создали "Крапивинские открытки" по мотивам произведений писателя

Более 200 открыток в память о писателе Владиславе Крапивине и по мотивам его произведений создали юные тюменцы в рамках акции "Крапивинская открытка", которая проходила в течение осени. Итоги подвели в Литературно-краеведческом центре.

"Открытки были представлены в разных техниках от детей из Тюмени и Тюменской области. Все работы прошли профессиональный отбор, лучшие вошли в специальные подарочные наборы. Их торжественное вручение состоялось на днях, открытки получили юные художники и их педагоги. Благодарностями также отметили Ольгу Акишину из школы им. Знаменского, педагогов из дворца "Пионер" и других", – рассказала главный библиотекарь литературного центра Елена Киселева.

В набор вошли открытки 17 участников. Работы детей оценивала заслуженный работник культуры РФ и член Союза художников России Альфия Мухаметова.

Музыкальным подарком для талантливых ребят и их наставников стало выступление ансамбля "Веселая компания" и ансамбля военно-патриотического подразделения "Монолит". Кроме того, все желающие смогли посетить библиотечную музейную экспозицию "Славка с улицы Герцена", расположенную на цокольном этаже литературного центра, пишет "Тюменская область сегодня".