Национальные избы в тюменских сёлах покажут быт и культуру народов

Два новых культурных центра заработали в Голышмановском городском округе в формате национальной избы. В селе Медведево открылась чувашская изба-музей, в деревне Земляной — русская.

Избы показывают быт народов и их культуру. Внутри здания обустроены в традициях прошлого. Строительством занимались местные жители, собрав средства на конкурсах грантовой поддержки социальных проектов.

"Все школы уже знают об этом и многие хотят приехать с экскурсиями. Может быть, разрешат в зимние каникулы проводить их для небольших групп по 5-6 человек", — рассказала хозяйка чувашского музея-избы "Лучик Аван" Галина Никифорова.

В избах планируют проводить мастер-классы, рассказывать о жизни и традициях народов. Посетить музеи смогут все желающие, пишет "Вслух.ру".