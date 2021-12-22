Губернатор Тюменской области пообещал семьям, празднующим золотые юбилеи, материальные подарки

Тюменские супружеские пары, прожившие вместе пятьдесят лет, с 2022 года будут получать финансовые поощрения, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

"В Тюменской области семейным парам, которые прожили вместе 50, 55 и более лет, вручаются благодарственные письма губернатора, которые я очень часто и с большим удовольствием подписываю, а также памятные медали. Что касается денежных выплат к таким семейным торжествам - мне кажется, это замечательная идея", - ответил на вопрос одного из жителей региона Александр Моор.

Губернатор поручил областному правительству подготовить и внести соответствующие изменения в региональную нормативно-правовую базу.

Фото - скрин трансляции прямой линии губернатора в YouTube