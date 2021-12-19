Жителям Ишима предлагают написать себе письмо в 2022-ой год

Необычная новогодняя почта будет работать на площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме с 21 по 30 декабря. Жители города могут написать послание самому себе на 2022 год. А в декабре следующего года команда пространства отправит письма на указанный адрес.

Участникам предлагают описать, каким он видит себя в новом году: в чем преуспел, чего добился. Координировать написание писем будет администратор мультицентра. Он поможет с выбором тем: переосмысление прошлого опыта, мотивация к будущим успехам, конкретизация желаний и постановка целей.

Для тех, кто хочет принять участие, но по каким-либо причинам не может посетить мультицентр, организаторы предлагают создать виртуальную версию письма и написать свои планы на 2022 год онлайн, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"В конце следующего года будет интересно посмотреть, какие у тебя были на него планы. Возможно, у кого-то произойдет переосмысление ценностей и приоритетов, изменятся взгляды на окружающий мир. А возможно, послание послужит мотиватором для собственного развития", — прокомментировала медиаменеджер мультицентра "Моя территория" в Ишиме Ксения Усольцева.

Почта будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Для входа на площадку необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 48 часов, а также документ, удостоверяющий личность.