Тюменец признан спортсменом года среди студентов колледжей

Фото пресс-службы ТИУ

Тюменский студент из Многопрофильного колледжа ТИУ Владислав Ширинговский стал лауреатом премии "Студент года-2021" в номинации "Спортсмен года". Финал проходил с 9 по 12 декабря в онлайн-формате.

Всего в финале приняли участие 400 студентов колледжей и техникумов со всей России. Тюменскую область представляли три студенческих объединения в командных номинациях и пять студентов — в индивидуальных.

В каждой номинации было четыре конкурсных испытания. Участникам было необходимо представить свои спортивные успехи, решить тест о научных достижениях России, провести мастер-класс и выполнить специальное задание в командах. Владислав Ширинговский рассказал об истории лыжных гонок, необходимой экипировке, показал технико-силовую тренировку и объяснил на примерах основные ошибки начинающих лыжников.

"Конкурсные испытания требовали от меня не только хорошей физической подготовки, но и знаний в области истории спорта и России, а также креативности. Я старался удивить экспертов и использовать нестандартные форматы. И, конечно. я был очень рад, услышав свое имя в числе победителей", — поделился Владислав Ширинговский.

Напомним, региональный этап Всероссийской премии "Студент года" проходил в сентябре 2021 года. Для тех участников, кто успешно его прошел, Студсовет Тюменской области подготовил программу по подготовке к финалу. Участники встречались с победителями и лауреатами прошлых лет и готовились к конкурсным заданиям, пишет "АиФ - Западная Сибирь".