Льготники в Тюменской области получают бесплатные лекарства

Более 1 млн рецептов выписали льготникам в Тюменской области за 11 месяцев 2021 года, по ним было отпущено лекарств на сумму более 791 млн рублей. В регионе более 54 тысяч "федеральных" льготников имеют право на получение бесплатных лекарств от государства.

Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, по жизненным показаниям тюменцам назначаются отдельные лекарства, которые оплачиваются за счет средств областного бюджета. За 11 месяцев 2021 года дополнительно назначено таких лекарственных препаратов "федеральным" льготникам на сумму более 181 млн рублей. Кроме того, в Тюменской области в регистр по высокозатратным нозологиям включены 1 494 человека, они получают необходимую лекарственную терапию по показаниям.

С начала года в область поступили дорогостоящие лекарственные препараты на сумму 710,5 миллиона рублей. Уже отпущено пациентам лекарств по 6160 рецептам на сумму 512,3 миллиона рублей.

По вопросам лекарственного обеспечения работают телефоны горячей линии: 8 (3452) 42-78-23, 8(3452) 68-45-65. Все поступающие вопросы оперативно рассматриваются совместно с медорганизациями.



