Какие лекарства должны храниться в домашней аптечке

Как собрать и правильно хранить лекарства, рассказала Елена Гулак, заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №5.

- Лекарств, которые пациент может принять без назначения лечащего врача, совсем немного. Именно их нужно иметь дома в первую очередь, – подчеркивает врач.

Во-первых, это препараты, помогающие снизить температуру тела. Например, парацетамол в дозировке 500 мг или ибупрофен в дозировке 400 мг. Лекарства, снижающие артериальное давление. Например, каптоприл в дозировке 25 мг.

Лекарства, помогающие справиться с расстройством пищеварения и диареей также должны быть под рукой. Например, лоперамид в дозировке 2 мг. Активированный уголь, полисорб или смекта, для случаев интоксикации.

Антигистаминные препараты, используемые при аллергии. Например, лоратадин в дозировке 10 мг.

Также дома должны быть перевязочные материалы (бинты, марлевые салфетки, вата) и обеззараживающие средства (перекись водорода, йод, зеленка, борная

кислота, мирамистин, хлоргексидин и т.д.).

Защитите лекарства от попадания прямых солнечных лучей держите их подальше от отопительных приборов неподходящие места для хранения лекарственных препаратов.

Периодически проводите ревизию домашней аптечки, уточняет "Тюменская область сегодня".