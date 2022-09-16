Руководителя сети аптек в Тюмени оштрафовали за большую наценку на лекарства

Управляющая аптечной сети в Тюмени привлечена к административной ответственности за завышение цен на лекарственные препараты, ей предстоит выплатить 50 тысяч рублей штрафа, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура по жалобе гражданина проверила ценообразование на лекарственные препараты в аптечной сети ООО "Аптека от склада" и выявила, что включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препараты продаются по завышенным ценам. К примеру, розничная цена на 10 шипучих таблеток "АЦЦ Лонг" в аптечной сети составила 680 рублей, что превысило установленный предельный размер розничной надбавки на 263,23 руб.

"В отношении управляющей аптечной сети ООО "Аптек от склада" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области управляющая привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что постановление о назначении наказания по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.