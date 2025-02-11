У тюменского Росздравнадзора возникли вопросы к "Аптеке от склада"

Управление Росздравнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу в конце января подало заявление в Арбитражный суд Тюменской области о привлечении ООО "Частное охранное предприятие "Аптека от склада" к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В объединенной пресс-службе судов ТО со ссылкой на заявление от Росздравнадзора пояснили, что причиной обращения в суд стали нарушения правил хранения лекарственных средств для медицинского применения, порядка розничной торговли лекарственными препаратами и других требований. В случае удовлетворения заявления компании грозит наложение административного штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Предварительное судебное заседание арбитражного суда назначено на 25 февраля.