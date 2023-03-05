Об условиях покупки лекарств из других стран рассказали тюменцам

Рекомендуется изучать состав препаратов прежде, чем завезти их в страну.
Были случаи, когда на скамье подсудимых оказались женщины, заказавшие таблетки для похудения, в составе которых содержались запрещенные вещества.
"Если лекарственные средства содержат в своем составе наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, их перемещение физическими лицами для личного применения осуществляется по медицинским показаниям при наличии подтверждающих документов с указанием наименования и количества. Данные документы или их заверенные копии составляются на русском языке, либо прилагается их нотариально заверенный перевод на русский язык", - рассказали в Тюменской таможне.
Информация о зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средствах содержится в государственном реестре лекарственных средств, размещенном на официальном сайте Министерства здравоохранения.
В каждой стране существует свой список запрещенных психотропных, наркотических и сильнодействующих веществ, сообщает Мегатюмень.
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