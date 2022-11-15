Якушев поручил фединспекторам проверить наличие жизненно важных лекарств в регионах

08:00 15 ноября 2022
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Полномочный представитель Президента Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами обсудил вопрос обеспечения регионов УрФО лекарственными препаратами.

Владимир Якушев напомнил о критической важности данной темы:

По этому направлению мы всегда должны мгновенно реагировать, как по аптечным сетям, так и по стационарам. Здоровье граждан для нас – абсолютный приоритет.

"Полпред дал поручение главным федеральным инспекторам в регионах предоставить информацию, есть ли проблемы с жизненно важными препаратами на местах. В первую очередь речь идет об инсулине, лекарственных препаратах для лечения тяжелых, хронических и онкологических заболеваний, а также для химиотерапии", - отмечается на сайте полпредства.

Теги: Владимир Якушев , лекарства , полпред
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