В Тюменской области из-за covid-19 на карантине 69 групп в 46 детсадах и 13 классов в 9 школах

В Тюменской области в связи с заболеванием COVID-19 в 46 детских садах закрыто 69 групп. В том числе в Тюмени в 26 детских садах закрыто 38 групп. Группы посещало 1458 детей, из них заболело 57 детей и 12 сотрудников.

Также в связи с заболеваемостью COVID-19 в нашем регионе закрыто 13 классов в 9 школах, из них в Тюмени 10 классов в 6 школах. Классы посещало 305 детей, заболело 23 человека.

Согласно статистике Оперштаба, на текущей неделе коронавирус подтвердился у 230 детей.