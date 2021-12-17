В Тюменской области из-за covid-19 на карантине 69 групп в 46 детсадах и 13 классов в 9 школах

17:30 17 декабря 2021
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В Тюменской области в связи с заболеванием COVID-19 в 46 детских садах закрыто 69 групп. В том числе в Тюмени в 26 детских садах закрыто 38 групп. Группы посещало 1458 детей, из них заболело 57 детей и 12 сотрудников.

Также в связи с заболеваемостью COVID-19 в нашем регионе закрыто 13 классов в 9 школах, из них в Тюмени 10 классов в 6 школах. Классы посещало 305 детей, заболело 23 человека.

Согласно статистике Оперштаба, на текущей неделе коронавирус подтвердился у 230 детей. 

Теги: covid19 , карантин , коронавирус , статистика
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