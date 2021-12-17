Более 500 пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Тюменской области

По данным оперштаба на 16 декабря, за сутки выздоровели 511 жителей региона, болевших коронавирусом, днём ранее сообщалось о 498 выздоровевших. При этом рост заболеваемости снижается: на неделе в регионе ежедневно фиксируется около 300 новых случаев коронавируса.

"За 49-ю неделю 2021 года показатель заболеваемости COVID-19 уменьшился на 2% по сравнению с 48-й неделей. По данным на 16 декабря суточный показатель заболеваемости - 19,6 на 100 тысяч населения. Стабилизация заболеваемости COVID-19 отмечается в регионе на протяжении уже шести недель", - прокомментировала эпидситуацию руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухона очередном заседании Оперштаба.

По итогам недели заболеваемость среди взрослого населения уменьшилась на 2%, среди детей - на 1,2%. В то же время увеличилась заболеваемость в возрастных группах от 15 до 17 лет и от 7 до 14 лет. В регионе закрыто на карантин по коронавирусу 12 классов в 8 школах и полностью одна школа.

Охват тестированием на коронавирус в Тюменской области за последние семь дней - 470 на 100 тысяч населения. По этому показателю регион занимает шестое место в России.