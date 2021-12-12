Прозрачность закупок в Тюменской области обеспечивает система "Мониторинг цен"

11:23 12 декабря 2021
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pixabay.com

В Тюменской области работает региональная информационная система "Мониторинг цен", которая позволяет оптимально выстроить связи между учреждениями социальной сферы и поставщиками продовольственных товаров.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной Думы, в 2021 году в систему вносили данные 358 учреждений сфер образования, здравоохранения, социального развития, молодежной политики и спорта. Фактический объем закупок продуктов питания в первом полугодии 2021 года составил 1 млрд 938,39 млн. рублей, за два года увеличившись на 416,394 млн. рублей (27,36 %).

Доля продукции тюменского производства в объеме закупок продукции, по которой имеются производственные мощности в регионе, в первом полугодии текущего года составила 82,9%.

Отметим, электронная система позволяет в режиме онлайн проводить мониторинг закупок государственными и муниципальными учреждениями, отслеживать объемы и цены, по которым они проводятся. Благодаря прозрачности системы, а также определению, исходя из анализа рынка, рекомендуемых цен различных товаров, отмечается экономия бюджетных средств, повышение эффективности их расходования, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: бюджет , госзакупки , мониторинг , продукты
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