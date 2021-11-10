Тюменский ЦУР нашел в сети объявления о продаже сертификатов о вакцинации

После введения в Тюменской области системы QR-кодов в интернете выросло число ресурсов, на которых продаются сертификаты вакцинации от коронавируса. Центр управления регионом в течение недели проверял социальные сети, сайты, Telegram-каналы и форумы на наличие подобных предложений, информация о зафиксированных нарушениях передана в соответствующие органы.
Помимо объявлений о продаже сертификатов о вакцинации в сети есть зафиксированы объявления, содержащие в описании фразы: "привиться за меня", "схожу за вас в ТРЦ". Цена за услуги варьировалась от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.
"За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусматривается наказание до двух лет лишения свободы. При этом гражданин, приобретающий поддельный документ, также подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет", - сообщили в ЦУР.
Сообщить о факте нарушения закона можно на странице ЦУР Тюменской области в "ВКонтакте".
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