Участок дороги Ялуторовск-Шадринск отремонтируют в Тюменской области после жалобы в соцсетях

Участок дороги Исетское-Бархатово по трассе Ялуторовск-Шадринск включили в план ремонта 2022 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" после комментария жителя региона в соцсетях, сообщил ЦУР Тюменской области.

В одном из городских сообществ "ВКонтакте" муужчина оставил комментарий о неудовлетворительном состоянии трассы Ялуторовск-Шадринск, отметив, что дорога сильно изношена, в выбоинах и кочках. "Этот участок не ремонтировался уже несколько лет и пришёл в печальное состояние", — отметил житель.

Центр управления регионом оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы ЦУР и Главного управления строительства Тюменской области было принято решение о внесении участка дороги Исетское-Бархатово по трассе Ялуторовск-Шадринск на границе области в план ремонта на 2022 год. Всего будет отремонтировано три участка общей протяженностью 10 километров.

ЦУР в постоянном режиме мониторит сообщения жителей Тюменской области в соцсетях. Сообщить о проблеме можно через официальную группу ЦУР "ВКонтакте", в официальных сообществах региональных органов власти, а также через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".