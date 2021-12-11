Руслан Кухарук предложил тюменцам обсудить концепцию благоустройства лесопарка в Комарово

Фото - https://www.instagram.com/kuharuk_ruslan/

Глава Тюмени предложил горожанам обсудить концепцию благоустройства зеленого массива, который находится рядом с микрорайонами "Ямальский-2", "Преображенский", "Гармония", "Легенда-парк", "Клевер-парк", "Комарово". Обращение к тюменцам Руслан Кухарук разместил в своем Instagram.

Обсуждение благоустройства началось несколько месяцев назад, удачные идеи были переданы специалистам, отметил глава города. "Летом мы проводили встречу с жителями прилегающих к будущему парку микрорайонов, я выслушал ряд поступивших от тюменцев инициатив. Они были переданы архитекторам. После основательной работы творческим коллективом авторов создана концепция, которая и выносится на обсуждение", - пояснил Руслан Кухарук.

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По словам главы, авторы концепции учли, что общественное пространство будет востребовано жителями огромного района, и выделили на его территории несколько основных функциональных зон: культурно-массовую, спортивную, служебную и вспомогательную. Несколько троп различной протяженности соединят спортивные и другие зоны для отдыха. Идеи по обустройству территории внутри парка направлены на повышение уровня комфортности пребывания в лесу. Продумано всесезонное использование территории будущего парка за счёт создания нескольких точек притяжения.

Руслан Кухарук:

Проект концепции представлен на портале "Я решаю!". Уверен, что тема формирования городской среды вам близка и понятна и обязательно вызовет живой интерес. Включайтесь в работу!

Опрос "Будущий парк. Обсуждаем благоустройство" на портале "Я решаю" стартовал 11 декабря и продлится 15 дней. Идеи, которые горожане ранее высказывали по этому вопросу на портале "ТвоЯ Тюмень", легли в основу разрабатываемой концепции по благоустройству. Сейчас тюменцам предлагается поддержать или отклонить 9 предложений по устройству парка, а также поделиться собственными идеями.

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В Instagram Руслан Кухарук также отметил, что все предложения, поступающие от жителей Тюмени в администрацию города или депутатам, вне зависимости от тематики, анализируются специалистами. По крупным проектам проводятся встречи, стратегические сессии, обсуждения, голосования. "Для нас важно, чтобы тюменцы активно участвовали во всех аспектах жизни города, но особенное значение имеет их заинтересованное участие в работе по формированию комфортной городской среды. Во время публичных обсуждений фактически формируется техническое задание на проектирование. Могу привести немало примеров успешно реализованных в нашем городе проектов", - почеркнул глава города.

Кухарук добавил, что горожане, понимая важность публичных обсуждений, с каждым разом все активнее в них участвуют, делятся своими мыслями и ожиданиями. Одним из ярких примеров такого взаимодействия исполнительной власти и общественности глава города назвал майское голосование на федеральной платформе по выбору проектов благоустройства пяти территорий: участие в нем приняли более 34 тысяч тюменцев, все проекты включены в программу 2022 года и объекты приведены в порядок.