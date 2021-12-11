В Тюмени запустили проект "МедиУМ" для старшеклассников

Штаб Российского движения школьников Тюмени совместно с центром "Грант" запустили проект "МедиУМ" для школьников старше 14 лет, которые интересуются медиатехнологиями. Участников познакомят с их механизмами в теории и научат применять на практике.

"Для погружения в сферу для ребят провели встречу с профессионалами - представителями радио и интернет-газеты. Участники смогли пообщаться с ними напрямую", - рассказала куратор муниципального ресурсного центра поддержки и развития Российского движения школьников города Тюмени Виктория Чепик.

Программа включает три этапа по направлениям: "Радио", "Газета" и "Телевидение". Школьники будут общаться с представителями каждой сферы, получать новые знания и применять их на практике. По итогам каждого направления предстоит выполнить творческое задание. Самые активные будут отмечены призами, пишет "Тюменская область сегодня".