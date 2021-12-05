Участников мастер-класса в Ишиме научат работать с имитацией сусального золота

Мастер-класс по созданию картины с имитацией сусального золота пройдет в Ишиме 7 декабря на площадке мультицентра "Моя территория". Опытом работы с поталью поделится победительница проекта "Творческий город" Ксения Богданова.

Ведущая мастер-класса расскажет об особенностях материала и техниках работы с ним. Каждый участник создаст картину по собственной задумке, и в дальнейшем сможет повторить подобную работу самостоятельно.

"Я рисую с детства, и творчество является той нишей, которая вдохновляет меня. Создание картин — это особый процесс. Мне хочется доказать, что талант приходит с опытом, и научиться рисовать может каждый", — отмечает Ксения Богданова.

Мастер-класс состоится в рамках проекта Ксении Богдановой "Золотое знакомство". Грант на его реализацию она получила на конкурсе молодежных инициатив "Творческий город". Итоговым продуктом стала выставка работ участников мастер-класса на площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме, пишет "Мегатюмень".

Для входа на мероприятие необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, а также документ, удостоверяющий личность.