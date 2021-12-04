Кабинет нейрокоррекции для детей в Тюмени начал принимать пациентов

08:36 04 декабря 2021
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pixabay.com

Кабинет нейрокоррекции для детей открылся в Тюменском областном центре реабилитации инвалидов (ОЦРИ). До конца года посетить занятия здесь смогут более 10 юных тюменцев.

Как сообщили в ОЦРИ Тюмени, кабинет оснащен специальным оборудованием, в нем работают логопеды и психологи, прошедшие дополнительное обучение. Специалисты готовы оказать детям профессиональную помощь по направлениям нейрологопедия и нейрокоррекция.

Как отметила директор Областного центра реабилитации инвалидов Лилия Нуримухаметова, в кабинете будут оказывать востребованную помощь.

"Сегодня многие дети имеют сенсорно-моторные нарушения, нарушения поведения, синдром дефицита внимания, гиперактивности и другие расстройства, связанные с нарушением структур головного мозга и межполушарных связей. Именно в таких случаях особенно эффективными будут методы нейрокоррекции", - прокомментировала руководитель учреждения.

Теги: дети-инвалиды , лечение , логопед , психолог , реабилитация
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