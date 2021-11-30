В Исетском районе суд лишил родителей прав на девятерых детей

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Исетский суд по иску соцзащиты лишил мать и отца родительских прав в отношении девяти несовершеннолетних детей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В обосновании иска соцзащита ранее указывала, что родители уклоняются от выполнения своих обязанностей в отношении малолетних детей, в доме недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия, дети оставлены без надзора.

Сегодня в судебном заседании заслушали инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, представителей комиссии по делам несовершеннолетних, КЦСОН "Забота", социального педагога школы, педагога реабилитационного центра, где находятся дети. Также учтено мнение детей, достигших возраста 10 лет.

"По результатам всестороннего рассмотрения дела, с учетом заключения органа опеки и попечительства, прокурора, судом было принято решение лишить Сергея и Викторию З. родительских прав в отношении их девятерых несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Дети переданы органу опеки и попечительства, а с родителей взысканы алименты в размере половины их заработка до совершеннолетия детей. Решение в законную силу не вступило.