В ишимской больнице открыли новое приемное отделение

Тожественное открытие нового приемного отделения Областной больницы №4 провели сегодня в Ишиме. Оно разместилось в просторном здании с отдельными входами и в четыре раза больше прежнего, площадь которого составляла 300 кв. метров.
Потоки пациентов разделены на плановые, экстренные и неотложные. Имеется и отдельная входная группа для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Для ранней диагностики и выявления патологий в приемном покое установлен не только рентген-кабинет, как было ранее, но и компьютерный томограф. У каждого специалиста: хирурга, травматолога, гинеколога, стоматолога, врача УЗИ – есть отдельный смотровой кабинет. Открыты чистая и гнойная перевязочные, гипсовая. В отделении имеются своя лаборатория и реанимационный зал, чего раньше не было, сообщили в пресс-службе ОБ-4.
"Здравоохранение – одно из направлений социальной сферы, которое не стоит на месте, постоянно совершенствуется и развивается. Сегодня здоровье людей –первостепенная задача руководителей всех уровней. Мы все вместе постарались учесть требования времени и создать комфортные условия как для наших пациентов, так и для медицинского персонала", - отметил на открытии главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.
В сутки специалисты отделения принимают до сотни пациентов, оказывая круглосуточную медицинскую, консультативно-диагностическую помощь жителям Ишима и пациентам из других лечебно-профилактических учреждений города, а также десяти близлежащих районов юга области.
Реконструкция приемного отделения велась с июня 2020 года в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Из средств областного бюджета на эти цели был выделен 81 млн рублей. Еще 108 млн рублей направлено на приобретение оборудования.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru