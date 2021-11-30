В ишимской больнице открыли новое приемное отделение

Фото - пресс-служба депздрава ТО

Тожественное открытие нового приемного отделения Областной больницы №4 провели сегодня в Ишиме. Оно разместилось в просторном здании с отдельными входами и в четыре раза больше прежнего, площадь которого составляла 300 кв. метров.

Потоки пациентов разделены на плановые, экстренные и неотложные. Имеется и отдельная входная группа для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Для ранней диагностики и выявления патологий в приемном покое установлен не только рентген-кабинет, как было ранее, но и компьютерный томограф. У каждого специалиста: хирурга, травматолога, гинеколога, стоматолога, врача УЗИ – есть отдельный смотровой кабинет. Открыты чистая и гнойная перевязочные, гипсовая. В отделении имеются своя лаборатория и реанимационный зал, чего раньше не было, сообщили в пресс-службе ОБ-4.

"Здравоохранение – одно из направлений социальной сферы, которое не стоит на месте, постоянно совершенствуется и развивается. Сегодня здоровье людей –первостепенная задача руководителей всех уровней. Мы все вместе постарались учесть требования времени и создать комфортные условия как для наших пациентов, так и для медицинского персонала", - отметил на открытии главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.

В сутки специалисты отделения принимают до сотни пациентов, оказывая круглосуточную медицинскую, консультативно-диагностическую помощь жителям Ишима и пациентам из других лечебно-профилактических учреждений города, а также десяти близлежащих районов юга области.

Реконструкция приемного отделения велась с июня 2020 года в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Из средств областного бюджета на эти цели был выделен 81 млн рублей. Еще 108 млн рублей направлено на приобретение оборудования.