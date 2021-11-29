Тоболяки помогли педиатру получить Всероссийскую премию "ПроДокторов-2021"

Участковый врач-педиатр Областной больницы №3 Лейла Баркинхоева удостоилась высшей награды Ежегодной Всероссийской премии "ПроДокторов-2021" в номинации "Педиатр". Победу в конкурсе ей обеспечили пациенты своими отзывами на одноимённом сайте.

За год в профиле Лейлы накопилось около 70 отзывов, и все положительные. Пациенты оценивали работу педиатра в городской поликлинике и во время дежурств в отделении неотложной помощи ОБ №3.

"Пациенты отзываются о Лейле Баркинхоевой как об очень внимательном, чутком и отзывчивом враче с индивидуальным подходом к каждому ребёнку, грамотном и терпеливом специалисте, обладающем высокими профессиональными навыками, применяющем современные подходы в медицине и психологии. Кроме того, на своей странице в соцсети "Инстаграм" Лейла Багаудиновна развенчивает распространённые мифы и страхи родителей, доступно излагая самую важную и полезную информацию о здоровье детей", - сообщили в пресс-службе ОБ-3.

Врач рассказала, что первое место в рейтинге педиатров Тюменской области для нее стало большой неожиданностью и тем более награждение в Москве, и отметила, что благодарна каждому своему пациенту.

Карьера молодого врача началась в Тобольске десять лет назад: пять лет работала ординатором в педиатрическом отделении Областной больницы №3, затем перешла в детскую поликлинику участковым педиатром. Лейла Баркинхоева учится на третьем курсе аспирантуры, занимается научной работой, регулярно участвует в конгрессах и конференциях, а также пишет диссертацию для получения учёной степени кандидата медицинских наук.

"Три года назад, получив второе высшее образование по специальности "Психология", я сразу начала внедрять новые знания в рабочий процесс, а также активно использовать интернет-ресурсы. Через пару лет работы на участке я научилась не просто слушать моих пациентов, но слышать и интуитивно их понимать, сопереживать и поддерживать, выстраивать правильный диалог с ребёнком — входить к нему в доверие, чтобы побороть в нём страх перед врачом и пробудить желание с радостью идти ко мне на приём. Это и есть одна из моих главных задач в амбулаторной работе", - рассказала Лейла.