Мультицентр "Контора пароходства" отмечает день рождения

Фото мультицентра «Контора пароходства»

Мультицентру "Контора пароходства" в Тюмени 1 декабря исполнится 2 года. В честь дня рождения здесь пройдут мастер-классы, выступление музыкантов и бесплатная экскурсия по выставке современного искусства.

В этот день все желающие смогут бесплатно посетить выставку "От центра к центру". В ней собраны работы художников из Тюмени и Ростова-на-Дону. Вечером в выставочном пространстве состоятся творческие мастер-классы и лекции. Вместе с тюменской художницей Rose Aspho гости мультицентра создадут объемную открытку со ступенчатой или V-образной конструкцией. Завершением праздника станут выступления тюменских музыкантов: Анны Решетарь, MURUNI, а также Lara Krouts и Степана Хайбуллина – сотрудников "Конторы пароходства", пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"Подводя итоги года, приятно осознавать, что происходит все больше коллабораций и взаимодействий с тюменскими сообществами и создателями. Например, мы запустили летнюю площадку, на которой 86 организаторов провели 191 мероприятие, в сумме их посетили больше 10 тысяч человек. Очень приятно, когда задумки реализуются и приносят результат", — поделилась руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

Вход бесплатный, однако нужно показать удостоверяющий личность документ и QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо документ о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за 72 часа до посещения.