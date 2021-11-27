Тюменское здравоохранение получит более 700 млн рублей из бюджета

Более 700 млн рублей бюджетных средств планируется направить в 2022 году на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Тюменской области. Средства направят на оснащение учреждений повышение доступности оказания медицинской помощи в регионе, пишет ИА "Тюменская линия".

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной Думы, планируется продолжить оснащение сосудистых центров, онкологического диспансера и межрегиональных центров амбулаторной онкологической помощи. На оказание экстренной медицинской помощи населению с использованием санитарной авиации и профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

Депутат Тюменской областной Думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор Альберт Суфианов считает, что медицина по уровню своего развития должна быть на высоте.

"Она должна прогрессировать, исходя из запросов людей, идти по пути современных преобразований. Сохранение здоровья россиян остается абсолютным приоритетом для государства. Решив эту задачу, можно справиться и с другими. Человек вовремя и качественно получает медицинскую помощь, специалистам медицинских учреждений создают все необходимые условия для трудовой деятельности", прокомментировал он.