Telegram-бота о COVID-вакцинации запустили в Тюмени

Telegram-бот "Вакцинация Тюмень" поможет оперативно узнавать о пунктах вакцинации в любом административном округе Тюмени, сообщили в ЦУРе.

Бот "Вакцинация Тюмень" - @Vakcina72_bot - разработан специалистами Центра управления регионом Тюменской области. С его помощью можно узнать о крупных пунктах вакцинации, о видах вакцин и их действии. В диалоге с ботом надо выбрать округ, в котором собираетесь вакцинироваться, и он подберёт доступные пункты для вакцинирования, покажет их адрес и время работы.

"Этот бот позволит жителям города быстрее ориентироваться в объёме информации о вакцине и крупных пунктах вакцинации. При этом интерфейс бота интуитивно понятен, поэтому им смогут пользоваться даже начинающие пользователи. Уверены, бот "Вакцинация Тюмень" станет отличным помощником для жителей Тюмени" - прокомментировал руководитель Центра управления регионом Тюменской области Роман Рзаев.