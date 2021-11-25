В Областной клинической больнице №2 прошел международный мастер-класс "Современные тренды детской хирургии"

Фото пресс-службы ОКБ №2

На территории ОКБ №2 состоялся международный мастер-класс "Современные тренды детской хирургии".

Мероприятие длилось два дня, в течение которых было проведено 8 показательных операций. В ОКБ№2 поступили дети грудного возраста с тяжелыми патологиями. В рамках мастер-класса им была оказана вся необходимая хирургическая помощь специалистами учреждения при участии специалистов из Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования – заведующий кафедрой детской хирургии Юрий Соколов и профессор кафедры детской хирургии Игорь Киргизов.

Детская хирургия несёт в себе множество особенностей, познать которые невозможно даже через многолетнюю практику одного выдающегося хирурга. Именно поэтому мероприятие поставило перед собой цель – распространить опыт в оперировании уникальных случаев детских патологий. Для этого хирургическое вмешательство провели пациентам с желудочными, кишечными и мочеиспускательными заболеваниями.

Мастер-класс "Современные тренды детской хирургии" проходил в онлайн-формате и транслировался всем присутствующим специалистам, что позволило увидеть процесс большему количеству практикующих врачей.

"Здесь есть как плюсы, так и минусы. Минус, конечно, в отсутствии живого общения и живой хирургии – присутствие, непосредственно, на операции, более тесное взаимоотношение, более качественные учебные процессы. Но всей большой аудиторией попасть в операционную невозможно. Поэтому онлайн-трансляция даёт одну из самых главных возможностей – расширить количество участников и создать записи трансляций, которые в последующем будут изучены наиболее тщательно. Такой опыт по праву считается значимым, а участие в мастер-классе ", – отметил главный врач ОКБ№2 Роман Паськов.

Областная клиническая больница №2 является центром оказания детской хирургической помощи. В ней ежегодно проводится более 6000 операций по таким направлениям как абдоминальное, торакальное, нейрохирургическое, травматологическое, ортопедическое, офтальмологическое, а также при заболеваниях лор-органов. Именно поэтому накопленный опыт, знания и умения вкупе с обменом взаимной практикой ведущих специалистов России и Белоруссии способно дать максимально эффективный результат в лечении будущих пациентов.

"Представленная специальность – особая, потому что случайность детских патологий крайне редка. И особенность детского хирурга в том, что важный момент он должен понять, представить и знать, что делать с больным. Когда мы ездим по разным городам России, мы не только говорим о том, что мы сделали, но всегда при этом учимся у других. Всегда есть маленькие штрихи и детали, которые очень помогают в дальнейшем в работе. Мы впитываем как губка то, что мы видим. В Тюмени есть чему поучиться для детских хирургов России. Очень приятно, что часть, которая находится здесь, сегодня будет проводить этот мастер-класс не офлайн, а онлайн. Потому что самое главное – кулуарные беседы о детской хирургии", – поделился завкафедрой детской хирургии им. С.Я. Долецкого РМАНПО Юрий Соколов.

Областная клиническая больница №2 имеет давние партнёрские взаимоотношения с Тюменским государственным медицинским университетом, что позволяет оказывать помощь по внедрённым инновациям в результате этого сотрудничества. Детская хирургия ОКБ№2 является показательным медицинским центром, возможности которой способствовали проведению международного мастер-класса. В мероприятии также приняли участие ведущие специалисты Белоруссии, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара и Челябинска.

Мастер-класс состоялся с учётом нынешней эпидемиологической обстановки, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Проведение онлайн-трансляции мероприятия позволила не только обезопасить его участников, но также продемонстрировать операционный процесс многим специалистам из других точек мира.