В тобольском селе постоят новый детсад для сотни детей

Современный детский сад на 110 мест планируется построить в селе Малая Зоркальцева Тобольского района. Об этом доложил на очередном онлайн-заседании регионального правительства заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

"В селе работает детсад "Березка", он обслуживает еще восемь населенных пунктов. Детское дошкольное учреждение расположено в здании 1977 года постройки, рассчитанном на 34 места. Однако фактически детский сад посещает 61 воспитанник в возрасте от полутора до семи лет. Очередь на предоставление места на полный день в детсаду в селе Малая Зоркальцева составляет 12 человек", – отметил замгубернатора.

Здание детского сада не соответствует современным требованиям, его реконструкция нецелесообразна. В связи с этим по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора был изучен вопрос о строительстве нового детсада. Для реализации этого проекта уже предложен земельный участок. На 2022 год запланированы средства для разработки проектно-сметной документации.